Актриса даже прочитала со сцены стихотворение, посвященное русской ведьме.

В киноконцертном зале «Октябрь» прошла закрытая премьера фильма «Баба Яга спасает мир» режиссера Карена Захарова. В главных ролях сыграли Людмила Артемьева, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Александр Ильин, Ян Цапник и другие.

По сюжету кинокартины любознательный школьник Сенька попадает в сказочный лес Бабы Яги, который скрыт от посторонних глаз магическим заклятием. Заклинание ведьмы защищает от дремлющей там нечистой силы весь мир, но вдруг оно ослабевает, и вот-вот павшие темные сущности проснутся и попробуют вновь нанести урон людям. Дабы спасти мир от трагедии и снова поставить магическую защиту на лес, Баба Яга решает отправиться в современный мир в надежде найти дивноцвет — сильнейшее оружие колдунов.

Русская ведьма столкнется с дивными особенностями нынешних реалий. Более того, старушку поджидает озлобленный Кощей Бессмертный, который затаился в темной пещере и горит желанием отомстить Бабе Яге за то, что много веков назад она одержала победу над ним.

«Образ бомба, радость, счастье!» — эксклюзивно отметила исполнительница главной роли Людмила Артемьева в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Артистка призналась, что даже в детстве не боялась мифическую старушку.

«Посмотрите на меня! Я сама она!» — сказала Артемьева.

Российская актриса Глафира Тарханова, появившаяся на ковровой дорожке в ярком малиновом платье, исполнила в фильме роль Марьи-искусницы.

«Я как раз персонаж из современного мира, и в процессе узнаю, что я немножко сказочная. Я думаю, что, если бы у нас у каждого были какие-то волшебные способности, это было бы непривычно и необычно вдруг понять, что ты можешь гораздо больше. И что с этим делать? Поэтому моя героиня в процессе учится применять то, что у нее есть», — рассказывает Тарханова.

Актриса называет Бабу Ягу в исполнении Людмилы Артемьевой «обаяшкой». А интересен этот фольклорный персонаж, по мнению Тархановой, своей непредсказуемостью и внезапностью.

Григорий Сиятвинда, который играет Кощея Бессмертного, признался, что ему даже хочется быть немного похожим на своего героя. Например, он бы не отказался сбросить пару лишних килограммов, а также не прочь обладать такой суперспособностью своего персонажа как двигать руками предметы, не прикасаясь к ним.

«Я всегда против сказки ничего не имел. Потому что для артиста это всегда возможность как-то совсем уж распоясаться и сделать все, что хочешь», — отметил актер.

По мнению дизайнера Артема Терентьева, Баба Яга уже давно перестала быть отрицательной героиней.

«Наверное, сейчас в XXI веке мы живем, и Баба Яга больше стала каким-то комичным персонажем, который шутит. <…> Баба Яга уже стала каким-то таким мемом», — уверен дизайнер.

«Именно через сказку в детском возрасте мы можем только ребенку донести нормы воспитания, правила какие-то», — считает гостья показа Екатерина Лапшина.

Похожего мнения придерживается и певица Виктория Дайнеко, которая воспитывает семилетнюю дочь.

«Мне кажется, что все в целом русские детские сказки про жизнь, про правильное восприятие: „Не требуй богатства! Будет тебе все хорошо! Будешь тянуться туда, идя по головам, ничего хорошего у тебя не получится!“. В смысле живи свою жизнь, как положено, и тебе все воздастся», — убеждена артистка.

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