Путин призвал чиновников относиться к семьям участников СВО как к своим

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 57 0

Героев же президент поблагодарил за преданную службу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников специальной военной операции на Украине как к своим и делать это по зову сердца.

«Хочу обратиться к семьям тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами. Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи и их дети — это наши дети. И относиться нужно именно так. И не потому, что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца», — сказал президент.

В среду, 2 августа, президент принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле. В ходе мероприятия он поблагодарил героев специальной военной операции за преданную службу России.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж российского танка, остановившего колонну украинских террористов, представят к награде.

Тема:
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