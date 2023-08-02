Доллар на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Европейская и китайская валюты сегодня также показали рост.

Доллар на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Читайте нас в: Дзен Новости

Курс доллара на Мосбирже в ходе торгов превысил отметку в 94 рубля впервые с марта прошлого года. Информация об этом следует из данных площадки.

По данным на 17:20 по московскому времени, американская валюта стоила 94,02 рубля. Ранее доллар США преодолевал эту отметку 28 марта 2022 года. В рамках состоявшихся торгов он вырос на 1,69 рубля.

Сегодня рубль усиливает падение, в то время как евро и юань продолжают расти. Первый сегодня превысил 102 рубля впервые с 20 июля 2023 года, а второй — поднялся выше 13 рублей впервые с апреля 2022 года. По данным на 13:10, курс юаня к рублю вырос на 1,29%, а рост евро составил 0,87%.

Согласно подсчетам «на завтра», курс европейской валюты составит 102,88 рубля, а китайской — 13,05 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал, что некоторые банки России перестали принимать иностранную валюту в своих банкоматах. Возможность внесения долларов и евро пропала банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций.

+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.78
0.19 100.70
-0.24
Три знака зодиака, которым повезет в деньгах в августе 2023 года

Последние новости

18:48
Это был смелый маневр: как российские «Аллигаторы» уничтожили ВСУ под Времьевским выступом
18:47
«Построение многополярного мира»: назван главный итог саммита «Россия — Африка»
18:36
Билет в инвалидность: признаки высокого холестерина на пальцах ног, предвещающие ампутацию
18:27
Большие проблемы: бедных студентов из США призвали вступать в ряды ВСУ
18:13
«Это не бобер походу»: россиянин встретил в поле необычное животное
18:01
Доллар на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мирr
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Психиатр назвал возможную причину смерти девочки из лагеря на Амуре: тело уже не ее
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео