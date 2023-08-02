Доллар на Мосбирже превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Мосбирже в ходе торгов превысил отметку в 94 рубля впервые с марта прошлого года. Информация об этом следует из данных площадки.

По данным на 17:20 по московскому времени, американская валюта стоила 94,02 рубля. Ранее доллар США преодолевал эту отметку 28 марта 2022 года. В рамках состоявшихся торгов он вырос на 1,69 рубля.

Сегодня рубль усиливает падение, в то время как евро и юань продолжают расти. Первый сегодня превысил 102 рубля впервые с 20 июля 2023 года, а второй — поднялся выше 13 рублей впервые с апреля 2022 года. По данным на 13:10, курс юаня к рублю вырос на 1,29%, а рост евро составил 0,87%.

Согласно подсчетам «на завтра», курс европейской валюты составит 102,88 рубля, а китайской — 13,05 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал, что некоторые банки России перестали принимать иностранную валюту в своих банкоматах. Возможность внесения долларов и евро пропала банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций.