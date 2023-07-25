Банкоматы в России перестали принимать доллары и евро

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Внести валюту на счет таким способом невозможно.

Банкоматы в России перестали принимать доллары и евро

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Некоторые банки России перестали принимать иностранную валюту в своих банкоматах. Об этом сообщает газета «Известия».

На данный момент известно, что в банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций пропала возможность внесения долларов и евро.

«Внести доллары и евро на счет через банкомат невозможно», — говорится в сообщении.

Также известно, что не поддерживают операции банкоматы «Открытия», «Райффайзена» и «Юникредитбанка», «Газпромбанка», «Совкомбанка», МКБ, РСХБ, ПСБ и «Росбанка».

Несмотря на это, крупнейшие банки по-прежнему принимают наличную валюту в своих отделениях.

До этого эксперты уверяли, что в текущих условиях, скорее всего, лучше конвертировать валюты США и ЕС либо в рубли, либо в денежные единицы дружественных России стран.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ассоциация банков РФ предостерегла россиян от снятия наличных в больших объемах.

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