Путин провел церемонию вручения государственных наград в Кремле
Среди участников мероприятия были и вдовы погибших военных.
Фото, видео: Майшев Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
Сегодня в Екатерининском зале Кремля участники спецоперации получили из рук президента РФ Владимира Путина Золотые звезды Героя России и ордена Мужества.
Военнослужащие были приглашены на вручение государственных наград вместе с россиянами, достижения которых имеют для страны особую ценность.
Среди участников церемонии были и вдовы погибших военных. Репортаж корреспондента «Известий» Максима Приходы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал американского лидера Джо Байдена во время вручения госнаград в Кремле. Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством».
После получения отличительного знака артист выступил с небольшой, но яркой речью с ироничным тоном. Закончил он свое выступление уже узнаваемым жестом Байдена, который регулярно теряется в пространстве.
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