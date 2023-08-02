Путин провел церемонию вручения государственных наград в Кремле

Сегодня в Екатерининском зале Кремля участники спецоперации получили из рук президента РФ Владимира Путина Золотые звезды Героя России и ордена Мужества.

Военнослужащие были приглашены на вручение государственных наград вместе с россиянами, достижения которых имеют для страны особую ценность.

Среди участников церемонии были и вдовы погибших военных. Репортаж корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал американского лидера Джо Байдена во время вручения госнаград в Кремле. Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством».

После получения отличительного знака артист выступил с небольшой, но яркой речью с ироничным тоном. Закончил он свое выступление уже узнаваемым жестом Байдена, который регулярно теряется в пространстве.