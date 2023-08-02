«Поздороваться не знают с кем»: Винокур спародировал Байдена на вручении наград в Кремле

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 139 0

Винокур спародировал Байдена во время вручения госнаград в Кремле

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев;5-tv.ru

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Знаменитый комик был приставлен к отличительному знаку за проявленные в работе успехи.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал американского лидера Джо Байдена во время вручения госнаград в Кремле. Президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством».

После получения отличительного знака артист выступил с небольшой, но яркой речью с ироничным тоном. Закончил он свое выступление уже узнаваемым жестом Байдена, который регулярно теряется в пространстве и протягивает руку пустоте.

«Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают с кем»,— добавил Винокур.

Юморист в своей речи обратил внимание на то, что Путин в отличие от коллеги из США физически развит. Он признался, что радовался, когда видел российского президента на коне или когда тот успешно преодолевал трап самолета.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сеть попала фотография Байдена в трусах.

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