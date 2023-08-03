«Прекрасный идол»: Виктория Дайнеко сравнила Барби с Бабой Ягой

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 20 0

Виктория Дайнеко назвала куклу Барби несуществующим идеалом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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В детстве на утренниках певица выступала в роли Бабы Яги.

Виктория Дайнеко назвала Барби несуществующим идеалом. В чем фольклорный персонаж Баба Яга выигрывает пластиковую куклу, певица объяснила на премьере фильма «Баба Яга спасает мир».

В сети сейчас активно обсуждается фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг. Множество девочек, девушек и женщин примеряют на себя одежду розовых тонов, а песня группы Aqua Barbie Girl стала гимном представительниц прекрасного пола, мечтающих о сказочной и беззаботной жизни.

Тем не менее, реальность не похожа на завод по исполнению желаний, а воздушные замки мешают многим трезво взглянуть на окружающую их действительность. В погоне за чем-то призрачным важно уметь принимать и любить себя со всеми, как сперва кажется, недостатками, но которые на самом деле делают человека уникальным и неповторимым.

«Мне кажется, Баба Яга — это такой прекрасный идол детский, который помогает всем оставаться самим собой. Потому что Барби создает все-таки неправильное впечатлений у детей, что нужно стремиться к какому-то несуществующему идеалу, подогнать себя под форматы красоты», — эксклюзивно поделилась своими мыслями Виктория Дайнеко с корреспондентом 5-tv.ru.

Певица считает Барби ненастоящей, а русскую ведьму — живой и характерной, и морщинки ей нисколько не мешают.

«Баба Яга — это что-то родное, доброе, детское!» — уверена Дайнеко.

Ранее 5-tv.ru писал, что сайт BaiRBIE.me показал российских звезд в образе Кена и Барби.

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