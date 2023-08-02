Полный барбикор: как выглядят Шура, Соседов и другие российские звезды в образе Кенов и Барби

Что стало с селебрити после превращения в легендарных кукол?

На волне нового всплеска популярности кукол Барби после премьеры одноименного фильма представительницы прекрасного пола массово бросились примерять на себя образ легендарной игрушечной красотки. Да и многие мужчины не прочь перевоплотиться в Кена — идеального бойфренда Барби.

Посмотреть на себя в образе знаменитых кукол можно с помощью специального сайта. Достаточно лишь загрузить туда свое фото, и нейросеть выдаст результат. Поэкспериментировать решил и 5-tv.ru, превратив с помощью «волшебного» ресурса в Кенов и Барби звезд российской эстрады и телевидения.

Настоящий мачо Сергей Соседов

В представлении нейросети 55-летний музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов, который, к слову, ни разу не состоял в браке, выглядит, как типичный дамский угодник и сердцеед.

BaiRBIE.me

Суровый Шура

Искусственный интеллект явно видит 48-летнего певца Шуру (Александр Медведев) более жестким и волевым человеком, чем его представляют фанаты. Хотя, как знать, возможно, нейросеть раскрыла истинное лицо звезды 90-х.

BaiRBIE.me

Скучающий Филипп Киркоров

Глядя на получившийся образ 56-летнего Филиппа Киркорова, становится ясно одно: искусственному интеллекту еще очень далеко до мастерства и фантазии пластических хирургов, создающих внешность поп-короля в реальной жизни.

BaiRBIE.me

Типичный Кен Митя Фомин

Митю Фомина нейросеть напрочь лишила хулиганского обаяния и непосредственности, которые отличают 49-летнего певца в жизни. Зато в своем виртуальном образе он, как никто другой, подходит на роль бойфренда Барби.

BaiRBIE.me

Юная красотка Любовь Успенская

Известная пристрастием к омолаживающим процедурам и пластическим операциям 69-летняя певица Любовь Успенская, скорее всего, была бы довольна результатом работы нейросети.

BaiRBIE.me

Ранее 5-tv.ru опубликовал рецепт вкусного розового десерта в стиле Барби от шеф-кондитер Эглуте Зубковой.