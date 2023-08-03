Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Система ПВО сработала штатно и слаженно.

Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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В Белгородской области сработала система ПВО. Об этом сообщил сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время проводится проверка, выясняется о последствиях падения обломков беспилотника на земле.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные кадры уничтожения западной военной техники с помощью «Ланцета».

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