Группировка «Днепр» ВС РФ успешно справилась с боевой задачей.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Разведчики группировки «Днепр» ликвидировали зенитно-ракетный комплекс немецкого производства IRIS-T в зоне СВО. Для работы по цели они использовали беспилотный летательный аппарат «Ланцет». Видео попало в распоряжение 5-tv.ru.
На снятых с высоты птичьего полета кадрах видно, как БПЛА приближается к замаскированному в лесу украинскому ЗРК. В момент столкновения происходит взрыв — куски западного металла разлетаются в разные стороны, а над пораженным объектом поднимается столб густого дыма.
В США российский «Ланцет» уже давно окрестили «массовым убийцей» ВСУ и оружием, сдерживающим украинского контрнаступление. Таким мнением делились многие обозреватели военного ресурса 19FortyFive.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем
Ранее 5-tv.ru писал, что Киев пытался атаковать российские транспортные суда, следовавшие к Босфору.
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