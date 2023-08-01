Разведчики группировки «Днепр» ликвидировали зенитно-ракетный комплекс немецкого производства IRIS-T в зоне СВО. Для работы по цели они использовали беспилотный летательный аппарат «Ланцет». Видео попало в распоряжение 5-tv.ru.

На снятых с высоты птичьего полета кадрах видно, как БПЛА приближается к замаскированному в лесу украинскому ЗРК. В момент столкновения происходит взрыв — куски западного металла разлетаются в разные стороны, а над пораженным объектом поднимается столб густого дыма.

В США российский «Ланцет» уже давно окрестили «массовым убийцей» ВСУ и оружием, сдерживающим украинского контрнаступление. Таким мнением делились многие обозреватели военного ресурса 19FortyFive.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев пытался атаковать российские транспортные суда, следовавшие к Босфору.