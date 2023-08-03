Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Обстановка на линии боестолкновения остается напряженной.

Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

В районе Артемовска продолжаются бои, сообщил РИА Новости советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«На артемовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать», — сообщил советник врио главы ДНР.

Он добавил, что продолжаются бои за целый ряд населенных пунктов: Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку. Гагин также сообщил, что некоторые высоты в этом населенном пункте заняты украинскими боевиками, которые ведут оттуда огонь.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже много лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские «Аллигаторы» уничтожили ВСУ под Времьевским выступом.

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