Это был смелый маневр: как российские «Аллигаторы» уничтожили ВСУ под Времьевским выступом

Они называют это «удачной охотой» на врага. Как выполнялась уникальная боевая задача?

На Запорожском направлении сдерживать врага помогают ударные вертолеты Ка-52. Их ракеты бьют точно в цель в любое время дня и ночи. Удачную охоту «Аллигаторов» в своем репортаже покажет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

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Глубокая ночь, в темноте — едва различимые силуэты ударно-разведывательных вертолетов. На сверхсекретном военно-полевом аэродроме режим «светомолчания», но на график вылетов это никак не влияет.

Еще не рассвело. Вертолет снаряжают к вылету. Взлеты при любой погоде днем и ночью. Контрольная проверка бортовых систем и вооружения. Запуск двигателей. Очередной боевой вылет с первым восходом солнца.

Ка-52 отрывается от земли, вертолеты работают по всей линии фронта на запорожском направлении. Лопасти на максимальных оборотах нарезают воздух. Ударная авиагруппа Восточного военного округа скрывается за горизонтом.

Летчики работают по всей линии запорожского фронта. Но сейчас вся ударная мощь «Аллигаторов» сосредоточена в районе Времьевского выступа. Боевые вертолеты помогают нашей пехоте сдерживать контрнаступление ВСУ со стороны Большой Новоселки и Золотой Нивы.

До очередной цели — больше пяти километров. Удар по противнику неуправляемыми ракетами, поражение сверхпрочных укрытий на земле с техникой и личным составов ВСУ.

Многоступенчатая система вооружения «Аллигатора» позволяет принимать решение прямо в воздухе.

Ка-52 имеет мощный арсенал вооружения: управляемые и неуправляемые ракеты, авиапушка, более 500 патронов. Выпущенные противотанковые управляемые ракеты «Вихрь» точно бьют по наземным объектам.

Бронетехника ВСУ, которую готовили к наступлению, уничтожена. Можно возвращаться. Ка-52 заходит на посадку. Вслед за парой «Аллигаторов» садятся и штурмовые транспортники. Ка-52 всегда в зоне прямой видимости летчиков Ми-8, которые во время всего полета сохраняют с боевым вертолетом визуальный контакт.

«Наша задача — прикрытие ударных вертолетов независимо от погоды. В любое время суток группа спасения, медики, стрелки помогают экипажу», — сказал штурман Ми-8 с позывным Сокол.

Не менее интенсивная работа продолжается уже на земле. В день только у одного экипажа бывает по шесть вылетов. Авиаинженеры, которые готовят вертолеты к боевым вылетам, порой не спят сутками.

«Работать нужно максимально быстро. В любой момент может прийти боевая задача. Бывает посменно. Бывает день и ночь», — сказал инженер группы авиационного вооружения с позывным Авиатор.

Очередной ударно-разведывательный вертолет возвращается с боевого вылета. У летчиков есть максимум полчаса — и снова в небо, на земле у них еще много врагов.

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