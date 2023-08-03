В России появится виртуальный сотовый оператор для органов власти

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

«Известия»: в России создадут сотовый оператор для госорганов

В России появится виртуальный сотовый оператор для органов власти

Фото: www.globallookpress.com

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Сроки реализации проекта пока неизвестны, но работа вовсю уже ведется.

В России готовятся создать специализированного виртуального сотового оператора, который будет предназначен для представителей государственных органов. Об этом «Известиям» рассказал источник в госорганах и подтвердил собеседник, близкий к организации проекта.

По данным источника, запуск разработки состоится на базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Использовать система будет сети сразу четырех российских операторов, что должно обеспечить лучшее качество связи.

В «Ростелекоме» отказались от комментариев. «Известия» также направили запрос в Минцифры.

«Мы разрабатываем ряд проектов по использованию защищенной связи, которые могут быть применены в различных отраслях», — отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Один из осведомленных источников утверждает, что запрос на подобную коммуникацию у властей действительно есть. Впрочем, как утверждают оба источника «Известий», пока идет обсуждение проекта и непонятно, когда заработает новый оператор.

«ЭРА-ГЛОНАСС — уникальная система в мире по своим возможностям и потенциалу, который в цифровой экономике к тому же постоянно растет», — добавил главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин.

Эксперт заключил, что запрос властей на качественную и одновременно защищенную связь был и будет всегда.

Ранее сообщал, что премьер РФ Михаил Мишустин призвал переходить на новые сети связи.

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