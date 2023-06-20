«Нельзя останавливаться»: Мишустин призвал переходить на новые сети связи

В стране есть сильные производители, которые способны справиться с вызовом, возникшим на рынке телекоммуникаций.

Необходимо продолжать развитие сотовой связи, несмотря на успешную работу LTE. Таким мнением поделился председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках сессии «Стратегия развития отрасли „Связь“ до 2035 года».

По словам премьер-министра, стандарты LTE начали устаревать, в связи с этим необходим поиск сетей нового поколения, которые удовлетворяли бы запросы потребителей.

«Нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE, это уже очевидно всем», — сказал Мишустин.

В ходе стратегической сессии он призвал к активному поиску новых решений. По его словам, после введения санкций и прекращения поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования в стране возникли некоторые трудности, однако сегодня необходимо наращивать научные исследования и испытания в сфере мобильной связи.

В заключение премьер-министр отметил, что государство совместно с представителями отрасти запустило «дорожную карту», включающую программы поддержки. По его словам, уже в 2023 году на изготовление соответствующих устройств будет выделено порядка 3,5 миллиарда рублей. Российские производители способны справиться с поставленной задачей, добавил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru писал, что механизм отчислений за использование зарубежного ПО заработает с 2024 года.