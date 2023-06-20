«Нельзя останавливаться»: Мишустин призвал переходить на новые сети связи

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Мишустин призвал не ограничиваться LТЕ и переходить на сети связи нового поколения

«Нельзя останавливаться»: Мишустин призвал переходить на новые сети связи

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

В стране есть сильные производители, которые способны справиться с вызовом, возникшим на рынке телекоммуникаций.

Необходимо продолжать развитие сотовой связи, несмотря на успешную работу LTE. Таким мнением поделился председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках сессии «Стратегия развития отрасли „Связь“ до 2035 года».

По словам премьер-министра, стандарты LTE начали устаревать, в связи с этим необходим поиск сетей нового поколения, которые удовлетворяли бы запросы потребителей.

«Нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE, это уже очевидно всем», — сказал Мишустин.

В ходе стратегической сессии он призвал к активному поиску новых решений. По его словам, после введения санкций и прекращения поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования в стране возникли некоторые трудности, однако сегодня необходимо наращивать научные исследования и испытания в сфере мобильной связи.

В заключение премьер-министр отметил, что государство совместно с представителями отрасти запустило «дорожную карту», включающую программы поддержки. По его словам, уже в 2023 году на изготовление соответствующих устройств будет выделено порядка 3,5 миллиарда рублей. Российские производители способны справиться с поставленной задачей, добавил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru писал, что механизм отчислений за использование зарубежного ПО заработает с 2024 года.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
83.99
0.34 91.80
0.17
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

16:59
Чума там сохранилась? Чем грозят массовые раскопки кладбищ во Львове
16:59
Под защитой: в России запретили вылавливать дельфинов и касаток
16:55
Работающих из-за границы россиян обяжут платить налог в 13-15%
16:52
Зуд и чесотка: как быстро избавиться от последствий укусов комаров
16:50
Дети бойцов СВО без очереди получат места в школах и детсадах
16:45
Шанс есть: возможна ли телепортация по законам физики

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Четыре клоуна, одна сцена: в Табакерке представили спектакль «Смертельный номер»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео