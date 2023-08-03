Посол Антонов обвинил Вашингтон в давнем нарушении духа и буквы ДСНВ

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 17 0

США действуют в разрез со своими словами, ранее данными обещаниями, нарушая все мыслимые и немыслимые законы.

Посол Антонов обвинил Вашингтон в давнем нарушении духа и буквы ДСНВ

Фото: www.globallookpress.com / Russian Embassy in the USA

Читайте нас в: Дзен Новости

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в давнем нарушении духа и буквы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Антонов напомнил, что американские власти отказались не только от заложенных в преамбуле Договора установок, но и от соблюдения центральных лимитов договора. А именно там закреплены положения, ограничивающие количество стратвооружений.

«[Вашингтон] Нелегитимно вывел из-под засчета порядка 100 СНВ: пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок. — РБК) и тяжелых бомбардировщиков», — подчеркнул российский дипломат, комментируя доклад Госдепартамента США о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности.

Анатолий Антонов отметил, что глобальной причиной кризиса вокруг соглашения стала именно гибридная война Запада против России. Посол напомнил, что США не оставят попыток нанести «стратегического поражения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу шесть вражеских БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:10
В Кремле считают, что Россия вышла из кризиса
10:05
Бешеный барсук поставил «на уши» все амурское село: объявлен карантин
10:00
«К уязвимым странам»: Боррель заявил о влиянии зерна из России на мир
9:49
На улице Екатеринбурга нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку
9:47
Какой алкоголь подходит разным знакам зодиака: найди лучший
9:33
По секундомеру: вернут ли в России штрафы за превышение средней скорости

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
В Москве умер автор хитов звезд российской эстрады Валерий Разумовский
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео