Сразу шесть вражеских БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область

Шесть вражеских БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
В Минобороны России раскрыли подробности случившегося.
Сразу шесть БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область. Об этом заявили в Минобороны России. Уточнялось, что запускали беспилотники пособники киевского режима.
«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами.
Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — подчеркивалось в заявлении.
Также отмечалось, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Эту же информацию подтвердил губернатор региона Владислав Шапша.
Ранее 5-tv.ru показал, как работает секретная лаборатория по разработке боевых дронов.
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