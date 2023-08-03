Сразу шесть вражеских БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 68 0

Шесть вражеских БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область

Сразу шесть вражеских БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Атака беспилотников на регионы России

В Минобороны России раскрыли подробности случившегося.

Сразу шесть БПЛА были сбиты при попытке пролета через Калужскую область. Об этом заявили в Минобороны России. Уточнялось, что запускали беспилотники пособники киевского режима. 

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами.
Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — подчеркивалось в заявлении.

Также отмечалось, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Эту же информацию подтвердил губернатор региона Владислав Шапша.

Ранее 5-tv.ru показал, как работает секретная лаборатория по разработке боевых дронов.

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