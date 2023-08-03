По секундомеру: вернут ли в России штрафы за превышение средней скорости

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Камеры в РФ могут оборудовать секундомерами для фиксации превышения скорости

По секундомеру: вернут ли в России штрафы за превышение средней скорости

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Под нововведение рискуют попасть и те, кто ездит слишком медленно.

В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости. Минстранс обновил законопроект, который не был принят два года назад, сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом в новый правках есть нюанс: штрафовать будут не только любителей быстрой езды, но и тех, кто ездит медленно. Так, например, движение на автомагистрали со скоростью ниже 40 километров в час запрещено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские водители рискуют в одночасье стать пешеходами. В Госдуму внесено предложение ужесточить систему наказания и лишать автомобилистов прав за нарушения, зафиксированные камерами.

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По секундомеру: вернут ли в России штрафы за превышение средней скорости

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