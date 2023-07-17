Под угрозой все водители: в Госдуму внесли новое предложение по лишению прав

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В Госдуме предложили лишать прав за зафиксированные камерами нарушения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ Дмитрий Коротаев ; 5-tv.ru

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До этого момента по снимкам могли только штрафовать.

Российские водители рискуют в одночасье стать пешеходами. В Госдуму внесено предложение ужесточить систему наказания, и лишать автомобилистов прав за нарушения, зафиксированные камерами.

За выезд на «встречку», например, или превышение скорости. До этого момента по снимкам могли только штрафовать.

Но как быть, если за рулем находился не хозяин машины или если искусственный интеллект ошибся? Корреспондент «Известий» Анна Воропай убедилась — таких примеров довольно много.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему важно культурно вести себя в дорожной пробке. Главное, сохранять спокойствие и запастись терпением. Следует быть вежливыми с другими водителями и не провоцировать конфликт. А как не спровоцировать ДТП? Есть несколько правил.

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