Бешеный барсук поставил «на уши» все амурское село: объявлен карантин
Бешеный барсук поставил на уши все амурское село
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
Животное уже успело напасть на человека. Пострадавшим оказался ребенок, в каком он состоянии?
Карантин по бешенству объявили в амурском селе Калинино после того как 13-летнего мальчика покусал барсук. Об этом сообщается на сайте областного управления ветеринарии.
Уточняется, что животное пробралось в частное подворье. После укуса ребенку оказались необходимую помощь, а в селе провели повторную вакцинацию домашних животных. Выяснилось, что у барсука было бешенство.
«В связи со сложившейся ситуацией жителям области необходимо помнить о мерах предосторожности и сохранять бдительность. В случае укусов животными, даже незначительных, нужно обязательно обращаться за медицинской помощью и информировать о ЧП управление ветеринарии», — говорится в сообщении.
В июне и июле Амурской области бешеных животных уже отлавливали — енотовидную собаку и лисицу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщина с ребенком пострадали от лап медведя на местной зооферме в тульском городе Алексин.
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