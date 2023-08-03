Бешеный барсук поставил «на уши» все амурское село: объявлен карантин

Животное уже успело напасть на человека. Пострадавшим оказался ребенок, в каком он состоянии?

Карантин по бешенству объявили в амурском селе Калинино после того как 13-летнего мальчика покусал барсук. Об этом сообщается на сайте областного управления ветеринарии.

Уточняется, что животное пробралось в частное подворье. После укуса ребенку оказались необходимую помощь, а в селе провели повторную вакцинацию домашних животных. Выяснилось, что у барсука было бешенство.

«В связи со сложившейся ситуацией жителям области необходимо помнить о мерах предосторожности и сохранять бдительность. В случае укусов животными, даже незначительных, нужно обязательно обращаться за медицинской помощью и информировать о ЧП управление ветеринарии», — говорится в сообщении.

В июне и июле Амурской области бешеных животных уже отлавливали — енотовидную собаку и лисицу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщина с ребенком пострадали от лап медведя на местной зооферме в тульском городе Алексин.