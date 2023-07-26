Медведь напал на женщину с ребенком на зооферме под Тулой

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

В результате обе оказались с тяжелыми травами. Почему животное решило напасть?

Медведь напал на женщину с ребенком на зооферме под Тулой

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Mangelsen / DanitaDelimon

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщина с ребенком пострадали от лап медведя на местной зооферме в тульском городе Алексин. Об этом сообщает местная служба новостей ТСН-24.

Мама с ребенком решили понаблюдать за хищником и подошли ближе к вольеру. В какой-то момент медведь просунул сквозь решетку лапу и схватил ребенка. Женщина в испуге бросила спасть малышки и оказалась между зверем и ребенком. В итоге обе пострадали. У женщины — перегрызены сухожилия на кисти руки, у девочки — перелом пальца.

Позже выяснилось, что у медведя нет ветеринарного паспорта и прививки от бешенства. В случившемся уже разбираются сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Магадане в результате нападения медведя погибла молодая девушка.

+23° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

14:44
Не имеет права оперировать? Хирург Хайдаров не проходил подготовку в ординатуре
14:38
«Мистическое ощущение»: как «Барби» стал одним из главных фильмов года
14:31
Медведь напал на женщину с ребенком на зооферме под Тулой
14:26
Ни одно министерство не поддержало ускоренную выдачу загранпаспорта в РФ
14:20
Вилла в Испании и люксовые авто: на чем поднялся и прогорел «золотой» военком из Одессы
14:07
Украинский активист Друзенко и телеведущая Мосейчук объявлены в розыск

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Заплаканная из-за развода Галич изображала счастье на съемках: «Ненавижу подводить людей»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео