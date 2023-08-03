Банк «Уралсиб» сообщил о взломе своих социальных сетей

Некоторые клиенты могли передать данные своих банковских карт. Что советуют сделать в специалисты?
Фото: www.globallookpress.com / Nick White
Хакеры взломали социальные сети некоторых российских банков, в том числе «Уралсиба». Об этом сообщается в Telegram-канале кредитной организации.
Уточняется, что людям предлагали предлагали перейти по мошеннической ссылке и оставить там свои данные.
«Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать», — говорится в сообщении.
Клиентов банка «Уралсиб» призвали обратиться за помощью к специалистам кредитной организации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры создали новую угрозу для владельцев смартфонов Android. Троянец Rasket позволяет им получить доступ к личным данным пользователя.
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