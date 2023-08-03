Власти: в Калужской области сбит еще один вражеский беспилотник

Что сейчас происходит в регионе?

В Калужской области обнаружен и сбит еще один вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, опубликовав заявление в Telegram-канале.

«На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник. Последствий для людей и инфраструктуры нет», — отметил чиновник.

Утром 3 августа в Минобороны России сообщили о шести украинских беспилотниках, которых перехватили и сбили в Калужской области.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал о падении дрона в хуторе Дарагановка. В результате повреждены кровля частного домовладения и автомобиль.