Губернатор Ростовской области сообщил о падении дрона в хуторе Дарагановка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

В результате инцидента оказалась повреждена кровля частного дома и машина.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Iranian Army Office; 5-tv.ru

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Беспилотник упал в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В результате повреждены кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано», — написал он.

Медики уже выехали на место происшествия. Сведений о пострадавших нет. Принадлежность беспилотника устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны, добавил Голубев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников в Крыму.

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