Песков ответил на обвинения Борреля в поставках дешевого зерна

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

В Евросоюзе считают, что Россия якобы хочет вызвать зависимость у западных стран. Что на этот счет думают в Кремле?

Песков ответил на обвинения Борреля в поставках дешевого зерна

Фото: www.globallookpress.com / Carmen Jaspersen

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Россия всегда была и остается надежным поставщиком зерна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Комментируя заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия вызывает у развивающихся стран зависимость поставками дешевого зерна, Песков отметил, что Москва могла бы еще лучше удовлетворять растущий спрос на зерновую продукцию. Однако Запад решил ввести антироссийские санкции.

Прежде лидер РФ Владимир Путин заявил, что западный бизнес наживался на зерновой сделке. Европейцы вывозили продовольствие с Украины и перепродавали его в «сытые» государства.

Власти Москвы неоднократно указывали на проблемы с реализацией части сделки, касающейся отечественной продукции. Отмеченные требования российской стороны не были удовлетворены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад уничтожил изначальный смысл зерновой сделки.

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