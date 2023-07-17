Чистая коммерция: как Запад уничтожил изначальный смысл зерновой сделки

С подачи западных стран договоренность утратила свою изначальную гуманитарную цель.

Зерновая сделка остановлена, заявили в Кремле. Как сообщили в МИД, Россия официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления договоренностей, которые по факту в интересах Москвы так и не были выполнены.

Более того, стараниями Запада «зерновая сделка» вообще превратилась в чисто коммерческий проект и фактически утратила свою изначальную гуманитарную цель. Во всех тонкостях разбирался корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Бывают сделки, которые сложно заключить. Эта же, наоборот, оказалась «трудноразрываемой». Она продержалась на плаву почти год. Но сроки вышли. И на прямой вопрос «что теперь с зерновой сделкой?» в Кремле ответили прямо.

«Она остановилась. Зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть — российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки», — пояснил Дмитрий Песков.

Но пока наша страна отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Совместный координационный центр в Стамбуле тоже будет расформирован. Эта новость тут же вызвала рост цены на зерно и кукурузу. А в Турции пополз вниз курс национальной валюты. На пресс-конференции перед турне по Персидскому Заливу, президент Эрдоган вынужден был отвечать на вопросы не по теме.

«Когда мы встретимся с Путиным в Турции в августе, мы обсудим эти вопросы. В том числе и способы открыть мировые рынки для российского зерна и удобрений», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Это, прежде всего, попытка успокоить своих. Эрдоган уверяет местную прессу, что работает над вопросами зерна. Страна слишком сильно зависит от сухогрузов с той стороны Черного моря. Хлеб постоянно дорожает, а сейчас в стране еще и самый дефицитный бюджет. Но турки на разрыв инициативы реагируют, скорее, спокойно. А вот из Евросоюза уже поднимается привычный плачь.

«Мы не можем не винить Россию после такого решения. Абсолютно неприемлемо использовать голод как оружие. Мы сделаем все возможное, чтобы дать украинское зерно тем, кто благодаря ему живет», — подчеркнул глава евродипломатии Жозеп Боррель.

А как раз ЕС и живет благодаря поставкам зерна из Украины. Опытный Боррель не соврал на этот раз, видать, от страха. Такая стройная схема рушится на глазах. Лучшие поля Незалежной давно принадлежат западным гигантам. А почти год урожай еще и вывозить можно было.

«Владельцами значительной части украинских пахотных земель, а это более 17 миллионов гектаров являются западные корпорации. Западники, по сути, зарабатывают дважды. И на продаже, и на переработке зерна», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

А вот Россию все это время кормили обещаниями. Сделка заработала уже через неделю после подписания документов: начал работу совместный центр, определили коридор. Вот только в интересах нашей страны так ничего и не сделали. Не подключили к СВИФТ Россельхозбанк, не разблокировали счета компаний, что занимаются экспортом продовольствия. И не пустили российские удобрения на мировые рынки.

И вот наступили последствия. от которых беднейшие страны не пострадают — им, итак, доставалось всего лишь 3% украинского зерна.

Последний сухогруз из порта Одессы сегодня рано утром проводил большой баклан, помахивая черным крылом. Зерно встретят голодающие Недердландов.