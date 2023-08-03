Зов звезд: Россия запустит в космос станцию «Луна-25»
Россия запустит в космос станцию «Луна-25» 11 августа
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса РКК «Энергия»; 5-tv.ru
Аппарат, как отмечается, сядет на Южном полюсе спутника Земли.
Историческое событие космического масштаба ждет Россию через неделю — 11 августа. Впервые почти за полвека мы отправим на естественный спутник Земли станцию «Луна-25».
Аппарат сядет на Южном полюсе, и для него минимум на год уже просчитана программа научных исследований. Напомним, отечественная лунная программа была заморожена в советские годы после запуска аппарата «Луна-24», который в 1976 году доставил на Землю около 170 граммов грунта спутника.
А в апреле этого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорейшего возобновления проекта и миссий на другие планеты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что астрономы зафиксировали неизвестный источник, который посылает радиосигналы на Землю уже на протяжении 35 лет. Исследователи пока так и не выяснили его природу, так как волны не согласуются ни с какими ранее открытиями.
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