Зов звезд: Россия запустит в космос станцию «Луна-25»

Аппарат, как отмечается, сядет на Южном полюсе спутника Земли.

Историческое событие космического масштаба ждет Россию через неделю — 11 августа. Впервые почти за полвека мы отправим на естественный спутник Земли станцию «Луна-25».

Аппарат сядет на Южном полюсе, и для него минимум на год уже просчитана программа научных исследований. Напомним, отечественная лунная программа была заморожена в советские годы после запуска аппарата «Луна-24», который в 1976 году доставил на Землю около 170 граммов грунта спутника.

А в апреле этого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорейшего возобновления проекта и миссий на другие планеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астрономы зафиксировали неизвестный источник, который посылает радиосигналы на Землю уже на протяжении 35 лет. Исследователи пока так и не выяснили его природу, так как волны не согласуются ни с какими ранее открытиями.