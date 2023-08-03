По тысяче рублей за километр: инфляция нанесла новый удар по США

Эфирная новость 38 0

Журналист из США заплатил 50 долларов за 5,5 километра на такси

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Muzi; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Даже такси становится для американцев все более недоступным транспортом.

Стремительная инфляция в США наносит новый удар. Один из самых узнаваемых символов Нью-Йорка — желтое такси — становится все более недоступным транспортом.

Журналист проехал всего пять с половиной километров, а заплатил более 50 долларов (около 4,6 тысячи рублей). Иронично, что он направлялся на интервью к генеральному директору компании, создавшей популярный агрегатор такси. Сам владелец фирмы был шокирован такими ценами, и подтвердил, что в таком росте стоимости виновата инфляция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ключевую процентную ставку в США повысили сразу на 25 базисных пункта. Теперь она составляет 5,50% вместо привычных 5,25%. 

В ФРС отметили, что таким образом экономисты пытаются вернуться к прежнему уровню инфляции — когда-то она составляла 2%. При всем этом в регуляторе подчеркнули, что дальнейшее повышение процентной ставки совершенно не исключено.

+27° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:19
Суд подтвердил срок экс-полковнику Захарченко по второму делу о взяточничестве
19:11
«Подставить плечо»: Путин оценил ситуацию с промышленностью в России
19:03
Город поплыл: мощнейшие ливни накрыли столицу Бурятии
18:56
Наглость поражает: пьяная мать с детьми в салоне устроила гонки с ГИБДД
18:54
Минобороны Польши заявило о готовности открыть огонь на границе с Белоруссией
18:48
Мгновенно вспыхнул: страшная авиакатастрофа произошла в Лос-Анджелесе

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
«Я обожаю» — Митя Фомин назвал свое любимое летнее блюдо и напиток

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео