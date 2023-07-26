Ключевую процентную ставку в США повысили сразу на 25 базисных пункта: грядет коллапс?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 47 0

В США ключевую процентную ставку повысили до 5,50%

Ключевую процентную ставку в США повысили сразу на 25 базисных пункта: грядет коллапс?

Фото: www.globallookpress.com / Chuck Myers

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Американская экономика переживает сложные времена. Что будет с долларом?

Ключевую процентную ставку в США повысили сразу на 25 базисных пункта. Теперь она составляет 5,50% вместо привычных 5,25%. Сообщение с подтверждением этой информации появилось на сайте Федеральной резервной системы.

Отмечалось, что таким образом экономисты пытаются вернуться к прежнему уровню инфляции — когда-то она составляла 2%.

«В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25–5,50%», — говорилось в заявлении.

При всем этом в ФРС отметили, что дальнейшее повышение процентной ставки совершенно не исключено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Львове не досчитались гуманитарной помощи из США. Общая стоимость потерь в долларах составила почти миллион. Кто в этом виноват?

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