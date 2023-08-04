Видеть врага насквозь: Шойгу заявил о важности нанесения упреждающих ударов по неонацистам
Шойгу заявил о важности нанесения упреждающих ударов по неонацистам
Фото: ТАСС / ТАСС
Глава Минобороны отмечает высокую подготовку личного состава и отменную работу в зоне СВО.
В деле борьбы с украинскими террористами всегда важно действовать на упреждение. Такое заявление сделала глава Минобороны Сергей Шойгу, обращаясь к защитникам Донбасса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим активно использует кассетные боеприпасы в Авдеевке.
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