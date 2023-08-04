Видеть врага насквозь: Шойгу заявил о важности нанесения упреждающих ударов по неонацистам

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 8 0

Шойгу заявил о важности нанесения упреждающих ударов по неонацистам

Видеть врага насквозь: Шойгу заявил о важности нанесения упреждающих ударов по неонацистам

Фото: ТАСС / ТАСС

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Глава Минобороны отмечает высокую подготовку личного состава и отменную работу в зоне СВО.

В деле борьбы с украинскими террористами всегда важно действовать на упреждение. Такое заявление сделала глава Минобороны Сергей Шойгу, обращаясь к защитникам Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим активно использует кассетные боеприпасы в Авдеевке.

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