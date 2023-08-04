Не думают останавливаться: Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 16 0

Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке

Не думают останавливаться: Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Российские войска нейтрализуют противника. Между тем, власти Украины продолжают отдавать преступные приказы.

Украинские террористы продолжают атаковать регионы страны и Донбасса запрещенными кассетными боеприпасами. В частности, активно обстреливают Авдеевку. Об этом РИА Новости рассказал снайпер с позывным «Тимати».

«Они часа два конкретно утюжили нас именно „кассетами“… Выход, потом секунды три, она раскрывается, и потом ковер (из снарядов. — Ред.) ложится. Где-то примерно как (мина. — Ред.) „Лепесток“, и потом она ковром ложится. 20 (зарядов. — Ред.) как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил — зарядили — выстрелил. И так часа два (стреляют. — Ред.) по нашим позициям», — подчеркнул военный.

«Тимати» отметил, что от таких прицельных ударов трудно скрыться. По его словам, боевики начали применять данный вид вооружения в регионе около двух недель назад.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО.

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