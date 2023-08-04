Улетел в ущелье: лихач на автобусе погубил жизни 18 человек в Мексике
Почти 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Мексике
Фото, видео: www.globallookpress.com / Manuel Campos; 5-tv.ru
Что известно об этом резонансном происшествии?
По меньшей мере 18 человек погибли и более 20 получили серьезные травмы в автокатастрофе в Мексике. Пассажирский автобус вылетел с трассы в ущелье.
По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением на опасном участке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 40 человек пострадали в результате серьезной аварии в Испании. Пассажирский автобус занесло на горной дороге: он упал со склона и перевернулся.
Большинство пассажиров — дети. Шестеро сейчас в крайне тяжелом состоянии — их доставили в больницы на вертолетах.
Читайте также
58%
0.94 102.53
0.60
Нашли ошибку?