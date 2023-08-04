Улетел в ущелье: лихач на автобусе погубил жизни 18 человек в Мексике

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Почти 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Мексике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Manuel Campos; 5-tv.ru

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Что известно об этом резонансном происшествии?

По меньшей мере 18 человек погибли и более 20 получили серьезные травмы в автокатастрофе в Мексике. Пассажирский автобус вылетел с трассы в ущелье.

По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением на опасном участке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 40 человек пострадали в результате серьезной аварии в Испании. Пассажирский автобус занесло на горной дороге: он упал со склона и перевернулся.

Большинство пассажиров — дети. Шестеро сейчас в крайне тяжелом состоянии — их доставили в больницы на вертолетах.

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Улетел в ущелье: лихач на автобусе погубил жизни 18 человек в Мексике

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