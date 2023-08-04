ФСБ пресекла деятельность группы пособников ВСУ, передававших сведения об СВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 55 0

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский ; УФСБ России по Херсонской области ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Херсонской области пресечена деятельность группы пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), передававших сведения о военной инфраструктуре российской армии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в УФСБ России.

Уточняется, что информацию киевскому режиму передавали граждане Украины. Ими оказались молодые люди — 1999 и 2004 годов рождения. По данному факту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они находятся под стражей.

Обоим за совершенные преступления грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Тамбовом задержали мужчину, собиравшегося воевать на стороне украинских неонацистов.

Тема:
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