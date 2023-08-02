Под Тамбовом задержали мужчину, собиравшегося воевать на стороне неонацистов

Местный житель стремился попасть в ряды ВСУ. ФСБ показала кадры спецоперации.

Под Тамбовом задержали мужчину, собиравшегося воевать на стороне украинских неонацистов. ФСБ показала кадры спецоперации.

Уже известно, что предполагаемый преступник признал свою вину. Он сообщил стражам порядка, что разработал целый план для перехода на вражескую сторону. В частности, планировал для начала выехать из страны в Турцию, а затем отправиться в Незалежную.

Сотрудники ФСБ задержали вероятного перебежчика, когда тот уже отправлялся в «дальнее путешествие».

Двух украинских шпионов приговорили к 15 годам лишения свободы в России

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Ростове-на-Дону теневых банкиров, нелегально получивших 1,3 миллиарда рублей. Злоумышленники за время своей работы сумели зарегистрировать 38 подставных организаций.