Логово русофобов: футболист «Зенита» попал в неудобную ситуацию из-за паспорта

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Футболиста «Зенита» Караваева не пустили в Чехию из-за паспорта России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В итоге спортсмену, как отмечается, пришлось лететь в Вену.

Футболиста «Зенита» не пустили на рейс в Чехию из-за российского паспорта. Так, 28-летний игрок петербургского клуба и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, что его развернули на контрольном пункте в Стамбуле, где у него была пересадка, со словами, что Чехия никого не принимает с российским паспортом.

В итоге футболисту пришлось лететь в Вену, и уже оттуда на машине добираться в Прагу. Буквально неделю назад подобный инцидент произошел с нашей теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

Причем ее не пропустили даже на турнир в Праге. Чешские пограничники развернули спортсменку с российским паспортом прямо в аэропорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российскую теннисистку Веру Звонареву не пустили на турнир в Польшу. 

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