Сборная России обошла Украину в рейтинге ФИФА, не проведя ни одного официального матча с 2022 года

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Российская команда завершила последнюю международную паузу двумя победами и ничьей.

Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Сборная России обошла Украину в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 35-й строчке мирового футбольного рейтинга с 1537,45 балла. Обновленный список опубликован на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Украинская команда потеряла три позиции, переместившись с 33-го на 36-е место. Теперь она располагается следом за российской сборной с результатом 1535,27 балла.

В последнюю международную паузу российские футболисты провели три домашних матча без поражений. Они обыграли Иран со счетом 2:0 и Намибию — 6:0, а встреча с Нигерией завершилась вничью — 3:3. Украина в Лиге наций обменялась победами с Венгрией — 1:0 и 1:2, уступила Северной Ирландии — 0:3 и сыграла с Грузией — 0:0.

Лидером рейтинга остается действующий чемпион мира — сборная Испании, набравшая 2011,57 балла. Второе место занимает финалист мирового первенства Аргентина с 1972,80 балла, третье — Франция с 1958,86 балла.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций. Ограничение ввели в феврале 2022 года на неопределенный срок после начала специальной военной операции.

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