Российскую теннисистку Звонареву не пустили на соревнования в Польшу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Пограничники не пустили российскую теннисистку Звонареву в Польшу на турнир WTA

Российскую теннисистку Звонареву не пустили на соревнования в Польшу

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В польском МИД пояснили, что отказали спортсменке в посещении страны из соображений «государственной безопасности».

Российскую теннисистку Веру Звонареву не пустили на турнир в Польшу. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Уточняется, что пограничная служба «предотвратила» въезд российской теннисистки в страну «по соображениям государственной безопасности и охраны общественного спокойствия».

Звонарева должна была въехать в Польшу из Сербии по открытой во Франции визе. Российская теннисистка намеревалась участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Однако в аэропорту Варшавы спортсменку оставили в транзитной зоне, не пустив в страну.

Накануне министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что будет бойкотировать матчи с участием российских и белорусских спортсменов на турнире WTA. До этого в возглавляемом им ведомстве заявили, что добиваются исключения спортсменов из РФ и Белоруссии из международных соревнований.

В самой WTA ранее прокомментировали поведение украинских теннисисток, которые демонстративно отказываются пожимать руки российским и белорусским соперницам после матчей. В организации заявили, что в связи с продолжающимися военными действиями уважают позицию украинских спортсменок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как олимпийская чемпионка Алина Кабаева прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.

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