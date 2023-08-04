Путин предложил обсудить на Совбезе вопросы внутренней стабильности

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 96 0

С докладами выступили трое — представители ФСБ, СВР и МВД.

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 августа, провел оперативное совещание с членами Совбеза. В ходе собрания он предложил обсудить вопросы укрепления внутренней стабильности.

«Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня», — начал заседание российский лидер.

Докладчиками стали трое — главы ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин и МВД Владимир Колокольцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин оценил ситуацию с промышленностью в России.

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