Путин предложил обсудить на Совбезе вопросы внутренней стабильности

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 августа, провел оперативное совещание с членами Совбеза. В ходе собрания он предложил обсудить вопросы укрепления внутренней стабильности.

«Мы с вами обсудим сегодня некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня», — начал заседание российский лидер.

Докладчиками стали трое — главы ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин и МВД Владимир Колокольцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин оценил ситуацию с промышленностью в России.