«Подставить плечо»: Путин оценил ситуацию с промышленностью в России

Эфирная новость 18 0

Путин заявил, что промышленность в России набирает ход

Фото, видео: Беляев Ярослав / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Главной темой встречи стало положение дел в обрабатывающей сфере.

Уровень занятости и зарплат в России говорит о том, что промышленность «набирает ход». Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителями российских предприятий.

«Все это хорошо. Рост заработной платы, сохранение рабочих мест, но рост заработной платы, судя по тому, что мы видим, что происходит, в значительной степени вызван дефицитом рабочей силы. И приходится вам привлекать людей, заинтересовывать их более высоким уровнем заработной платы, и это уже начинает определенным образом — и не скажу, что самым лучшим образом — сказывается на положении малых и средних предприятий. <…> В этой связи что очень важно, к чему я клоню: потому что вот сейчас правительство предпринимает попытки, небезуспешные попытки, создать систему повышения производительности труда», — сказал президент.

Главной темой встречи стала ситуация в обрабатывающей промышленности. И Путин отметил, что в целом все стабильно.

Но небольшой спад наблюдается в производстве лекарственных препаратов и деревообработке. И нужно «подставить плечо» тем, кто занимается этим видом деятельности, заявил президент.

Как отметил на совещании вице-премьер Денис Мантуров, российской промышленности удалось пройти фазу острого давления почти без потерь. Наша продукция сейчас представлена почти в 80 странах.

+27° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:19
Суд подтвердил срок экс-полковнику Захарченко по второму делу о взяточничестве
19:11
«Подставить плечо»: Путин оценил ситуацию с промышленностью в России
19:03
Город поплыл: мощнейшие ливни накрыли столицу Бурятии
18:56
Наглость поражает: пьяная мать с детьми в салоне устроила гонки с ГИБДД
18:54
Минобороны Польши заявило о готовности открыть огонь на границе с Белоруссией
18:48
Мгновенно вспыхнул: страшная авиакатастрофа произошла в Лос-Анджелесе

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
«Я обожаю» — Митя Фомин назвал свое любимое летнее блюдо и напиток

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео