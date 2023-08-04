Латвия попросит покинуть страну некоторых россиян

Министерство внутренних дел Латвии направит некоторым россиянам письма с просьбой покинуть страну. Об этом сообщается на местном портале rus.lsm.lv.

Предполагается, что письма получат шесть тысяч человек, которые имеют вид на жительство в стране и не записались на экзамен по латышскому языку.

При этом глава комиссии Сейма Латвии по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак пообещал не устраивать охоту на россиян. Но страну их попросят покинуть в течение трех месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшему члену латвийского парламента Рейнису Знотиньшу грозит штраф за оскорбление русского соседа и угрозу выгнать его из страны.