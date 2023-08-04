Политик в Латвии поплатился за попытку подставить русскоязычного соседа

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Полина Долгова
Полина Долгова 68 0

Sputnik Латвия: экс-депутату грозит штраф из-за угроз и ругани с русским соседом

Политик в Латвии поплатился за попытку подставить русскоязычного соседа

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Какую травму нанес экс-депутат мужчине?

Бывшему члену латвийского парламента Рейнису Знотиньшу грозит штраф за оскорбление русского соседа и угрозу выгнать его из страны, сообщает Sputnik Латвия.

«Государство — это я. Ты ватник. Вас всех вышлют из страны. Русский язык надо запретить», — заявил экс-депутат в видеоролике, который разлетелся в соцсетях.

Знотиньшу утверждал, что мужчина якобы схватил его за горло и начал душить. Однако сосед латвийца разговаривал с ним спокойно, без провокационных действий — тем более, что диалог шел исключительно на латвийском языке.

В ходе драки, которая началась после оскорблений со стороны политика, русский сосед получил небольшую травму головы.

Активист Ольга Петкевич обратилась к президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу, потребовав взять под личный контроль произошедший инцидент.

Прежде латвийскую теннисистку Висмане заставили объясниться за игру в паре с гражданкой России Дарьей Астаховой. Дело в том, что девушки вместе участвовали в турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Хорбе-на-Неккаре (Германия), в котором пара одержала победу.

Госдума страны приняла в проект обращение, в котором осуждается репрессированная политика руководства Эстонии, Латвии и Литвы в отношении граждан, говорящих на русском языке.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше снесли монумент советским солдатам, освободившим Щецин от фашизма.

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