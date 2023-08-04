В «Росатоме» сообщили о ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

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К работе приступили четыре новых представителя международного агентства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

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На Запорожской АЭС состоялась очередная ротация миссии МАГАТЭ. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, сегодня там приступили к работе четыре новых представителя международного агентства.

«Мы делаем все для того, чтобы и проживание, и бытовые вопросы решались наиболее эффективно и, конечно, чтобы максимально комфортно себя как специалисты работники МАГАТЭ чувствовали, и имели возможность проводить весь необходимый комплекс наблюдений на Запорожской АЭС. Это серьезная дополнительная гарантия безопасности», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль территории Запорожской АЭС.

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