Российские военные проводят мероприятия по радиационной безопасности на ЗАЭС

Станция, располагающаяся на левом берегу Днепра, часто подвергается обстрелам со стороны боевиков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль территории Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что на станции состоялась плановая ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Эксперты часто посещают объект и наблюдают за его работой.
«Они неоднократно убеждались, что на ЗАЭС обеспечены все необходимые условия для ее безопасной эксплуатации, сохраняются достаточные запасы воды, своевременно выполняются положенные регламентные работы», — добавили в Минобороны.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики не оставляют попытки обстреливать АЭС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины на периферии периметра Запорожской АЭС, однако они не несут угрозы ядерной безопасности объекта.
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