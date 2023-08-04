Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис

Печальные новости пришли из США. В больнице Нью-Йорка скончался актер Марк Марголис, который сыграл роль грозного Гектора Саламанки в легендарном сериале «Во все тяжкие» и в его приквеле «Лучше звоните Солу». Артисту было 83 года.

О смерти актера рассказал его сын Морган Марголис, сообщило издание Variety.

Марк Марголис родился в 1939 году в Филадельфии. Еще с юных лет он испытывал страсть к театру. Из-за этого мужчина перебрался в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру актера.

Марк Марголис снялся более чем 50 картинах. Среди них сериалы «Уравнитель», «Тюрьма Оз», «Звездный путь», «Секс в большом городе», «Блудливая Калифорния», «Готэм». Также многие знают Марголиса по фильмам «Лицо со шрамом», «Пи» и «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». И эта даже не половина кинолент, в которых снялся актер.

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