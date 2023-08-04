«Останется в нашей памяти»: умерла старейшая артистка МАМТ Валентина Ермилова

Умерла старейшая артистка МАМТ Валентина Ермилова
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Звезде было 89 лет. Искусству она отдала всю свою жизнь. Что же стало причиной трагедии?
Старейшая артистка Московского академического Музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко, балерина Валентина Ермилова умерла в 89 лет.
Женщина до последнего выходила на сцену и выступала перед публикой. Она принимала участие в крайнем театральном сезоне. Она была участницей представлений «Пиковая дама», «Севильский цирюльник», «Риголетто», «Итальянка в Алжире». Также она демонстрировала свой талант зрителям и в других постановках. Об этом сообщили на сайте МАМТ.
В заявление отметили, что у балерины был безграничный запас оптимизма и жизнелюбия.
«Всегда подтянутая, обязательно на высоченных каблуках, в очередной изысканной шляпе ― такой она останется в нашей памяти», — написали в сообщении.
Артистка служила в МАМТ с 1954 года. Она стала солисткой балета. Зрители ее запомнили по ролям в спектаклях «Лебединое озеро», «Корсар», «Золушка», но это лишь малая часть ее постановок.
Пока что причина смерти Ермиловой неизвестна. Прощальная церемония пройдет 6 августа в Яузской больнице Ростокино.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла жена Раймонда Паулса.
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