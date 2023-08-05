Анна Седокова рассказала о победе над зависимостью: «Элементарно надоело»

Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что только увидев первые результаты воздержания поняла, насколько глупа была раньше.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова бросила употреблять спиртные напитки. Она не пьет уже почти две недели и считает этот результат стоящим похвалы. Сама себя артистка уже похвалила в личном Telegram-канале. Она призналась, что тема алкоголизма для нее — непростая. И только пройдя этот «маленький, но героический» путь, она поняла, насколько глупа была раньше.

«Вот уже как 13 дней и десять часов я не пью алкоголь. В цифрах кажется мало, но знаете, честно говоря, для психотипа social drinker (любитель выпить за компанию. — Прим. ред.) вполне достаточно и даже много… Почему бросила? Мне элементарно надоело», — написала звезда.

Как рассказала Седокова, ее пристрастие к спиртному скрывалось под благовидной маской любви к вкусной еде и невинному сопровождению в виде бокала вина. Сложнее всего было решиться на аскезу. Артистка договаривалась с собой, оправдывалась, что в душе считает себя итальянкой. А в Италии, как известно, один бокал не считают проявлением зависимости.

При этом, уверена Седокова, пить ей опасно, потому что она — «человек с повышенной эмоциональностью». Таких людей, отметила исполнительница, если примут на пышную грудь, сразу бросает из крайности в крайность. А качели от ощущения абсолютного счастья до вселенской печали — тяжкое бремя. Даже без бутылки.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Седокова рассказала о своем состоянии после падения на концерте.