Анна Седокова рассказала о своем состоянии после падения на концерте

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 41 0

Певица Седокова показала видео приема у врача после падения на концерте

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; instagram* / annasedokova

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Певица получила серьезную травму прямо во время выступления.

Певица Анна Седокова, известная как экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала поклонникам о последствиях травмы. Упала артистка прямо во время выступления, да так сильно, что повредила связки после падения на концерте. Звезда поделилась видеозаписи последнего приема у врача. Доктор показывал знаменитой пациентке снимки ее ноги.

О своем неловком шаге, обернувшемся переломами, Седокова рассказывала прежде. По ее словам, это было падение с лестницы на концерте в рамках фестиваля МУЗОN FEST в Москве. Боль была сильная, но звезда до последнего убеждала себя, что это просто ушиб и не обращалась за помощью к врачу. В итоге получила-таки диагноз: разрыв связок в двух местах.

«Тут должна быть связка, чтобы удерживать косточку. Вот остатки есть и вторые остатки есть. А связки нет», — объяснил специалист, показывая детали на рентгеновском снимке.

Помимо работы в ответственность Анны Седоковой входит забота о трех детях. Наследники рождены от разных мужчин, средняя дочь проживает с отцом, но в последнее время все чаще бывает с мамой и ее семьей. А певица третий раз замужем — за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Неоднократно она делилась с публикой переживаниями из-за кризиса в отношениях. Несмотря на демонстрацию страсти в соцсетях, супруги порой подолгу не разговаривают и бурно конфликтуют.

В начале июля Седокова прервала молчание после новой, сильно затянувшейся ссоры с мужем, писал 5-tv.ru. Исполнительница обратилась к Тимме в день его рождения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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