Каршеринговый автомобиль и автобус столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие

ДТП с участием каршерингового автомобиля и автобуса произошло на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Коллонтай в Санкт-Петербурге. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru. На видео видно, что серьезно пострадала передняя часть автомобиля. Общественный транспорт пострадал куда меньше.

В результате аварии четыре человека оказались зажаты в салоне каршерингового автомобиля. Спасатели их уже деблокировали. Все были госпитализированы. По предварительным данным 5-tv.ru, один человек находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ДТП со стрельбой произошло накануне в центре Москвы.