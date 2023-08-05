Каршеринговый автомобиль и автобус столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 558 0

Один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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ДТП с участием каршерингового автомобиля и автобуса произошло на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Коллонтай в Санкт-Петербурге. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru. На видео видно, что серьезно пострадала передняя часть автомобиля. Общественный транспорт пострадал куда меньше.

В результате аварии четыре человека оказались зажаты в салоне каршерингового автомобиля. Спасатели их уже деблокировали. Все были госпитализированы. По предварительным данным 5-tv.ru, один человек находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ДТП со стрельбой произошло накануне в центре Москвы.

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