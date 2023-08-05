Шойгу вручил награды военнослужащим группировки войск «Центр» за героизм

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

За проявленное мужество офицеры с позывными Кубань, Кварц и Броня получили заслуженные ордена. Какие подвиги совершили бойцы?

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил выделившихся участников СВО государственными наградами и памятными подарками. Получившие ордена военнослужащие входят в группировку войск «Центр». В ведомстве показали видео торжественного мероприятия.

Министр выразил свою благодарность бойцам, которые успешно справляются с задачами спецоперации. Военнослужащие удостоились ордена «За заслуги перед Отечеством», Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу». За проявление лучших качеств офицеры получили в подарок памятные и именные пистолеты Ярыгина.

«Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья и всем живыми домой!» — сказал Шойгу.

После официальной церемонии награждения Шойгу поговорил с военнослужащими. Он узнал, есть ли среди бойцов те, кто уничтожил или захватил вражескую технику. Среди присутствующих такой оказался. Командир танковой роты рассказал, что подбил две техники противника «Т-72». Он получил за это специальные выплаты.

Командир штурмового отряда ЦВО с позывным Кубань получил награду за штурм трех опорных пунктов и за взятие в плен девяти военнослужащих ВСУ. Также его отряду удалось захватить образцы вооружения, военной техники, документы, переговорные таблицы, радиостанции. Это очень помогла российским разведчикам.

Заместитель командира штурмового отряда ЦВО с позывным Кварц удостоился награды за то, что своей танковой ротой организовал работу с закрытых огневых позиций.

Разведчик-сапер Броня получил награду за то, что в стрессовой ситуации взял бразды правления в свои руки. Командира группы, в которой находился военнослужащий, тяжело ранили. Но Броня смог выполнить все поставленные задачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел церемонию вручения государственных наград в Кремле.

Тема:
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