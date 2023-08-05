Пекин призвал Москву изучить инцидент с китайскими гражданами на границе

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Полина Долгова
Полина Долгова 36 0

КНР призвала Россию разобраться в инциденте с китайскими гражданами на границе

Пекин призвал Москву изучить инцидент с китайскими гражданами на границе

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker /Guenter Fischer

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Китайцам аннулировали туристические визы. Но почему?

Представители посольства Китая в Москве призвали российскую сторону расследовать дело об отказе во въезде в страну пятерым гражданам КНР.

По предварительной информации, до поездки в России граждане указали в заявлении на визу другой пункт пропуск, что нарушает российские законы и правила, сообщает дипломатическая миссия в своем аккаунте в соцсети.

Инцидент произошел 29 июля. Тогда пятеро жителей Китая хотела въехать из Казахстана в Россию через пункт пропуска Караузек в Астраханской области. Их остановили, аннулировали им туристические визы и отказали во въезде на территорию РФ, отмечается в Пекине.

Сотрудники профильных департаментов посольства КНР организовали встречу с представителя МИД РФ, Федеральной пограничной службы, Федеральной службы безопасности и других ведомств для того, чтобы сделать российской стороне представление.

К слову, инцидент получил громкую огласку из-за того, что пользователь под ником Цзинь Вэньсинь опубликовал на Douyin, китайской версии TikTok, ролик, в котором рассказал о том, с чем он столкнулся, когда пытался переехать через пограничный пункт в Астрахани.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Китай отработали в Тихом океане уничтожение подлодки условного врага.

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