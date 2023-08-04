Россия и Китай отработали в Тихом океане уничтожение подлодки условного врага

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Моряки ликвидировали цель реактивными глубинными бомбами.

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Российские и китайские боевые корабли во время совместного патрулирования в Тихом океане отработали уничтожение подлодки условного противника. По легенде учения, она вошла в закрытый район.

Чтобы обнаружить субмарину, военные использовали гидроакустические средства, а также противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. Определив координаты, моряки ликвидировали цель реактивными глубинными бомбами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский журналист Том Роган предрек США поражение в гипотетической Третьей мировой войне из-за российских многоцелевых подлодок проекта 885 «Ясень-М».

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